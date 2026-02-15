Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Koperasi Merah Putih Percepat Efisiensi Ekonomi Nasional

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |13:15 WIB
Prabowo: Koperasi Merah Putih Percepat Efisiensi Ekonomi Nasional
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan instrumen strategis Pemerintah untuk memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta mendorong efisiensi ekonomi yang berkeadilan hingga ke lapisan masyarakat terbawah.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pembangunan ekosistem KMP telah memasuki tahap kesiapan yang sangat signifikan dimana 30.000 KDKMP dan infrastruktur ekonomi desa akan menjadi fondasi baru rantai pasok nasional.

“Koperasi Merah Putih yang akan kita bangun dan sudah mulai sebentar lagi. Yang koperasinya sudah hampir berdiri adalah 30 ribu koperasi, 30 ribu gudang. Setiap koperasi punya gudang, punya cold storage, punya gerai-gerai. Di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro financing, untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir,” ungkap Presiden Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/2/2026).

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Pemerintah untuk membangun infrastruktur ekonomi produktif secara masif hingga ke pelosok desa. 

Dengan 30.000 unit koperasi yang dilengkapi gudang, cold storage, gerai distribusi, fasilitas kesehatan dasar, serta akses pembiayaan mikro, KDKMP dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang secara langsung menghubungkan produsen lokal dengan pasar.

 

Halaman:
1 2
