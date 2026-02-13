Advertisement
Prabowo: Program MBG Telah Jangkau 60,2 Juta Orang, Serap Lebih dari 1 Juta Tenaga Kerja

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |17:11 WIB
Prabowo: Program MBG Telah Jangkau 60,2 Juta Orang, Serap Lebih dari 1 Juta Tenaga Kerja
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat setiap hari dan menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.

Menurut Prabowo, program tersebut telah memproduksi dan mendistribusikan 4,5 miliar porsi makanan kepada anak-anak, ibu hamil, dan lansia di berbagai wilayah Indonesia.

“Kalau dihitung, berarti kita memberi makan penduduk sebesar Afrika Selatan setiap hari. Ini prestasi yang membanggakan dari segi manajemen dan logistik,” ujarnya saat menghadiri Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). 

Selain memberikan manfaat sosial, kata Prabowo, program tersebut juga berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini, lebih dari 23.000 dapur operasional telah berdiri dan mempekerjakan lebih dari 1 juta tenaga kerja.

Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta tenaga kerja dengan total lebih dari 30.000 dapur yang akan beroperasi secara nasional. Program ini juga menggerakkan ekonomi desa karena melibatkan petani, peternak, dan pemasok lokal dalam rantai pasok.

 

2
