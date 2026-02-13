Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesan Prabowo ke Pengusaha: Patuhi Peraturan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |17:55 WIB
Pesan Prabowo ke Pengusaha: Patuhi Peraturan!
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya pernah memberikan pesan kepada sejumlah pengusaha kaya. Pesan Prabowo tersebut adalah mengajak para pengusaha kaya untuk patuh terhadap peraturan.

“Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri, saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan,” kata Prabowo dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam pertemuan Prabowo dengan sejumlah pengusaha, dirinya mengingatkan agar mereka tidak mencoba untuk mengakali peraturan. “Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan. Benar? Ini dari sekolah kita belajar. Iya kan?,” katanya.

Oleh karenanya, Prabowo mengajak agar budaya mempermainkan sistem birokrasi agar dihilangkan. “Ini hilangkan budaya itu ya. Tapi masalahnya pemerintah birokrasi juga harus bener. Kadang-kadang birokrasi yang tidak bener,” tuturnya.

Kemudian, Prabowo mengutip pernyataan mantan Perdana Menteri Britania Raya, Winston Churchill yang pernah mengatakan dirinya lebih takut dengan para birokraatnya daripada diktaktor dari Jerman, Adolf Hitler. Dia juga mengaku memiliki semangat yang sama dengan Winston.

“Ada yang sampaikan ke saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan I am more afraid of my bureaucrats than I am afraid of Adolf Hitler. Katanya, tapi kita nggak tahu apa bener atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah ya. Ya saya juga begitu,” ujar Prabowo.

 

