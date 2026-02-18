Harga Emas Antam Hari Ini 18 Februari Turun Rp40.000 Jadi Rp2.878.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia hari ini, Rabu 18 Februari 2026 turun Rp40.000 menjadi Rp2.878.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp2.918.000 per gram. Harga emas Antam turun tiga hari berturut-turut sejak Senin.

Buyback Emas Antam

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp51.000 menjadi Rp2.655.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Juanda, Jakarta Pusat. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.