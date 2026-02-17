Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Rp22.000 di Perayaan Imlek 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |10:01 WIB
Harga Emas Antam Turun Rp22.000 di Perayaan Imlek 2026
Harga emas Antam (ANTM) kembali turun pada perayaan Imlek 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) kembali turun pada perayaan Imlek 2026. Harga emas Antam turun Rp22.000 menjadi Rp2.918.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp22.000 menjadi Rp2.706.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Juanda, Jakarta Pusat. Adapun menurut laman resmi, beberapa jenis emas saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) akan diterbitkan bukti potong oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam per Senin (16/2/2026) dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.520.000

Emas 2 gram: Rp5.830.000

Emas 3 gram: Rp8.727.000

Emas 5 gram: Rp14.515.000

Emas 10 gram: Rp28.950.000

 

Halaman:
1 2
