Harga Emas Antam Naik Gocap, Segram Jadi Rp2.954.000

Harga emas Antam (ANTM) naik pada perdagangan hari ini

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) naik pada perdagangan hari ini, Sabtu (14/2/2026). Emas Antam naik Rp50.000 menjadi Rp2.954.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp53.000 menjadi Rp2.741.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, beberapa jenis emas saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai dengan PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.527.000

Emas 1 gram: Rp2.954.000

Emas 2 gram: Rp5.858.000

Emas 3 gram: Rp8.769.000

Emas 5 gram: Rp14.585.000