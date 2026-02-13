Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Rp43.000, Kini Dibanderol Rp2.904.000 per Gram

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |09:39 WIB
Harga Emas Antam Turun Rp43.000, Kini Dibanderol Rp2.904.000 per Gram
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga emas Antam turun Rp43.000 menjadi Rp2.904.000 per gram pada perdagangan hari ini, Jumat (13/2/2026)..

Begitu pula harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp2.688.000 per gram.

Harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

 

Telusuri berita finance lainnya
