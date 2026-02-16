Harga Emas Antam 16 Februari 2026 Turun, Segram Kini Rp2,94 Juta

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun pada awal perdagangan minggu ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun pada awal perdagangan minggu ini. Emas Antam, Senin (16/2/2026), turun Rp14.000 menjadi Rp2.940.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp13.000 menjadi Rp2.728.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Juanda, Jakarta Pusat. Adapun di laman resmi Logam Mulia, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen berlaku sesuai ketentuan, dan bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini menurut laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.520.000

Emas 1 gram: Rp2.940.000

Emas 2 gram: Rp5.830.000

Emas 3 gram: Rp8.727.000

Emas 5 gram: Rp14.515.000

Emas 10 gram: Rp28.950.000

Emas 25 gram: Rp72.210.000