HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Sebut Swasta Tertarik Manfaatkan Lumpur Banjir Aceh: Silakan, Bagus Sekali

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |15:56 WIB
Prabowo Sebut Swasta Tertarik Manfaatkan Lumpur Banjir Aceh: Silakan, Bagus Sekali
Prabowo Sebut Swasta Tertarik Manfaatkan Lumpur Banjir Aceh: Silakan, Bagus Sekali (Foto: Prabowo/Tangkapan Layar)
ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa endapan lumpur akibat banjir bandang di Aceh menarik minat sejumlah pihak swasta untuk dimanfaatkan.

Prabowo mempersilakan jika ada swasta yang berminat. Dengan begitu, hasilnya bisa untuk pemasukan daerah.

“Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana, jadi tidak hanya di sungai tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan ini saya kira bagus sekali ya. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan ya,” kata Prabowo dalam rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dan dihadiri jajaran kabinet, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto serta Menteri Investasi/Kepala Danantara Rosan Roeslani.

Dalam forum tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan usulan dari Kementerian Pertahanan dan TNI untuk segera melakukan pembersihan lumpur yang menyebabkan pendangkalan sejumlah sungai besar di Aceh.

 

