HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bakal Hadiri Panen Raya dan Swasembada Beras di Karawang Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |09:33 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mengikuti retreat di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa 6 Januari 2026 malam.

“Agendanya sebenarnya adalah besok itu (hari ini) semacam penegasan bahwa kita telah berhasil dalam satu tahun ini mencapai swasembada beras,” kata Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, panen raya ini menjadi simbol keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras sekaligus momentum untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut.

“Panen raya sekaligus sebagai momentum bahwa kita berhasil mencapai swasembada beras. Harapan kita bisa kita pertahankan, bisa kita tingkatkan,” tambahnya.

Prasetyo mengungkapkan, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras pada akhir 2025. Meski demikian, pemerintah masih terus mendorong pencapaian swasembada pada komoditas pangan lainnya sebagai bagian dari target swasembada pangan nasional.

"(Kita) belum swasembada pangan. Karena pangan berdiri dari beberapa hal. Kita baru bisa berhasil swasembada karbohidrat dalam hal ini beras. Artinya swasembada, kita 2025 sudah tidak impor beras lagi," ucap Prasetyo.

 

