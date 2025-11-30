Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap! Penerbangan Airbus A320 Berpotensi Delay Mulai Hari Ini

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |05:05 WIB
Siap-Siap! Penerbangan Airbus A320 Berpotensi Delay Mulai Hari Ini
Penerbangan dengan pesawat Airbus A320 Family kemungkinan akan mengalami keterlambatan. (Foto: Okezone.com/InJourney)
JAKARTA – Penerbangan dengan pesawat Airbus A320 Family kemungkinan akan mengalami keterlambatan mulai besok hingga 4 Desember 2025. Hal ini disebabkan adanya perbaikan perangkat lunak pada armada Airbus untuk memenuhi perintah Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA).

Saat ini terdapat enam maskapai yang mengoperasikan pesawat Airbus A320, yakni Batik Air, Super Air Jet, Citilink Indonesia, Indonesia AirAsia, Pelita Air, dan TransNusa. Instruksi dari EASA tersebut juga disampaikan kepada seluruh operator penerbangan di dunia yang menggunakan armada Airbus A320.

PGS. Corporate Secretary Group Head InJourney Airports, Arie Ahsanurrohim, menuturkan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan operasional dan melakukan penyesuaian di lapangan.

“Penyesuaian skenario operasional akan dilakukan mengikuti dinamika jadwal penerbangan untuk tetap menjamin aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku,” jelas Arie Ahsanurrohim.

 

