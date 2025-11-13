Jelang Nataru 2026, AirNav Indonesia Siapkan Strategi Keamanan Udara dan Siber

BANDUNG - Langit Indonesia bersiap menghadapi lonjakan lalu lintas udara saat jutaan orang mudik dan berlibur di akhir tahun. AirNav Indonesia pun siaga 24 jam, memastikan setiap pesawat yang lepas landas dan mendarat dari Sabang hingga Merauke berjalan aman, efisien, dan bebas gangguan.

Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi AirNav Indonesia Capt. Nur Cahyo Purnomo memastikan seluruh aspek operasional dan pengawasan layanan navigasi udara siap menghadapi lonjakan penerbangan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menurutnya, AirNav telah mengintegrasikan sistem pengawasan dan koordinasi layanan di seluruh wilayah kerja selama 24 jam penuh untuk menjamin kelancaran dan keselamatan penerbangan nasional.

"Kami memastikan kesiapan personel, peralatan, dan prosedur operasi, serta memperkuat koordinasi pengaturan lalu lintas udara, baik secara internal di seluruh kantor cabang maupun lintas-stakeholder," ujar Capt. Nur Cahyo dalam konferensi pers Kesiapan AirNav Indonesia Menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandung, Rabu 12 November 2025 malam.