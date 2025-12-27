Viral Pesawat Turbulensi Bikin Awak Kabin Patah Tulang, Dirut Garuda Ungkap Fakta Sebenarnya

JAKARTA - Viral video yang beredar di media sosial awak kabin PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dikabarkan mengalami patah tulang dalam insiden turbulensi penerbangan GA 712 rute Jakarta–Sydney. Menanggapi hal ini, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H Kairupan ungkap fakta sebenarnya.

Glenny menegaskan tidak ada awak kabin yang mengalami patah tulang dalam insiden turbulensi penerbangan GA 712 rute Jakarta–Sydney. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial.

"Perlu kami luruskan, tidak terdapat awak kabin yang mengalami patah tulang," kata Glenny dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Glenny menjelaskan, turbulensi hebat memang terjadi menjelang pendaratan di Bandara Internasional Kingsford Smith, Sydney, Kamis, 25 Desember 2025. Namun dampaknya terbatas. Dua awak kabin hanya mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis setibanya pesawat mendarat.

"Satu awak kabin sudah diperbolehkan pulang setelah pemeriksaan. Satu lainnya masih dalam pemantauan lanjutan tim medis," ujarnya.