Transformasi Garuda Indonesia, Efisiensi Tak Boleh Korbankan Keselamatan Penerbangan

JAKARTA - Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah transformasi yang tengah dijalankan manajemen Garuda Indonesia, termasuk melalui kebijakan yang melibatkan aspek cost discipline lainnya, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan usaha perusahaan.

Sekarga dan Ikagi menyampaikan berbagai aspirasi dari rekan-rekan anggota terkait hal hal yang menyangkut dinamika dan situasi yang terjadi saat ini. Selain itu dari perwakilan serikat juga menyampaikan bagaimana membangun ekosistem hubungan industrial yang transformatif melalui kolaborasi antara serikat pekerja dengan perusahaan sebagai mitra strategis yang mendukung visi dan misi perusahaan.

Program Pemerintah Menyehatkan Garuda Indonesia

Ketua Sekarga Dwi Yulianta menegaskan bahwa kebijakan yang ditempuh perusahaan merupakan langkah strategis yang sejalan dengan program pemerintah dalam menyehatkan kinerja Garuda Indonesia yang sepatuhnya mendapat dukungan dari seluruh karyawan. Dia menyampaikan bahwa serikat karyawan telah melakukan dialog intensif dengan manajemen dan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi perusahaan serta komitmen manajemen terhadap karyawan.

“Fokus transformasi saat ini harus disikapi sebagai misi bersama. Langkah transformasi yang diambil bukan keputusan yang sederhana, namun diperlukan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Kebijakan Efisiensi

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Ikagi Uray Indrayana Kusumawijaya menyatakan bahwa awak kabin memahami kebijakan efisiensi sebagai bagian dari komitmen kolektif insan Garuda untuk menjaga masa depan perusahaan.

“Kami mendukung kebijakan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi saat ini, serta berkomitmen menjaga profesionalisme dan kualitas layanan kepada penumpang selama proses transformasi berlangsung,” ungkapnya.