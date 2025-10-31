Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub: Harga Tiket Ekonomi Garuda Indonesia Turun pada Libur Nataru

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |14:18 WIB
Menhub: Harga Tiket Ekonomi Garuda Indonesia Turun pada Libur Nataru
Harga Tiket Garuda Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Glenny Kaihuripan bersama Menteri Perhubungan menyiapkan strategi layanan agresif menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tarif tiket domestik kelas ekonomi diturunkan dan kapasitas penerbangan ditingkatkan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar pada puncak perjalanan akhir tahun.

Kebijakan ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama manajemen Garuda di Garuda Sentra Operasi, Tangerang, Rabu 29 Oktober 2025. 

"Kami menyiapkan kebijakan dan strategi agar seluruh aspek dapat berjalan optimal dan berpihak pada masyarakat,” ujar Menhub Dudy dikutip Jumat (31/10/2025).

Penurunan tarif diterapkan untuk penerbangan 22 Desember 2025–10 Januari 2026, dengan periode pembelian 22 Oktober 2025–10 Januari 2026. 

Menurut Menhub, langkah ini diambil untuk menjaga konektivitas antardaerah serta memastikan harga tiket tetap terjangkau saat permintaan meningkat.

Untuk diketahui, pemerintah resmi menurunkan tarif tiket pesawat sebesar 13-14 persen pada periode angkutan Natal 2025 dan tahun baru 2026. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
