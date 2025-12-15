Purbaya Dikritik soal Anggaran Daerah, Ini Faktanya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dikritik terkait minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Namun, Purbaya enggan disalahkan dan justru mendesak pemerintah daerah segera membenahi cara belanja serta penyerapan anggaran jika ingin anggaran transfer ke daerah ditambah.

Belakangan ini, minimnya anggaran ke daerah menjadi sorotan, terlebih setelah adanya sejumlah pemotongan anggaran yang telah dilakukan. Berikut fakta-fakta menarik terkait Purbaya dan anggaran transfer ke daerah:

1. Penjelasan Purbaya soal TKD

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sepenuhnya keputusannya.

“Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50–70%, mana bisa hidup di daerah,” ujar Purbaya.