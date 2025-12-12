Advertisement
HOT ISSUE

Resmikan Pemindai Peti Kemas Berbasis AI, Purbaya: Kita Perangi Penyelundupan!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |14:41 WIB
Resmikan Pemindai Peti Kemas Berbasis AI, Purbaya: Kita Perangi Penyelundupan!
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meresmikan teknologi baru berupa alat pemindai peti kemas berbasis AI. Hal ini dinilai lebih efektif untuk meminimalisir pelanggaran di sektor kepabeanan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, peluncuran teknologi tersebut merupakan sebuah langkah yang disebut sebagai tonggak penting dalam percepatan layanan sekaligus penguatan pengawasan. 

Ia menjelaskan, bahwa transformasi digital di lembaganya kini telah memasuki fase yang jauh lebih matang dan berdampak langsung pada keamanan serta kelancaran arus logistik. Ia menekankan bahwa sistem dan teknologi baru membuat ruang bagi praktik penyimpangan semakin sempit.

"Saya ingin adanya perubahan. Dulu urusan Bea Cukai bikin deg-degan, sekarang yang deg-degan justru Oknum penyelundup," ujarnya di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/11/2025).

Purbaya mengungkapkan bahwa pemindai baru di Terminal 3 kini sudah dilengkapi teknologi Portal Monitor berbasis radiasi, yang mampu mendeteksi bahan berbahaya termasuk material radioaktif tanpa membuka kontainer. 

 

Halaman:
1 2
