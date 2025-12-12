Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bea Cukai Pakai Trade AI, Purbaya: Bisa Deteksi Under Invoicing hingga Pencucian Uang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |14:26 WIB
Bea Cukai Pakai Trade AI, Purbaya: Bisa Deteksi Under Invoicing hingga Pencucian Uang
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyaksikan peluncuran teknologi Trade AI oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok. (Foto: Okezone.com/Bea Cukai)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyaksikan peluncuran teknologi Trade AI oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hari ini. Sistem berbasis kecerdasan artifisial ini menjadi alat pengawasan impor paling canggih yang pernah dimiliki Indonesia.

Trade AI dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik manipulasi nilai impor yang kerap menjadi celah pelanggaran.

"Trade AI bisa mendeteksi under-invoicing, over-invoicing, hingga potensi pencucian uang," ujarnya, Jumat (12/12/2025).

Sistem ini bekerja dengan menganalisis nilai pabean, klasifikasi barang, hingga verifikasi dokumen. Seluruh proses terintegrasi dengan CEISA 4.0, sehingga menghasilkan deteksi risiko yang lebih tajam, akurat, dan cepat.

Ia mengungkapkan bahwa Trade AI baru dikembangkan dalam lima minggu terakhir, namun telah menunjukkan performa yang meyakinkan. Menurutnya, proses pemeriksaan manual sebelumnya sangat memakan waktu karena belum menggunakan teknologi.

"Saat saya ke Cikarang, petugas Bea Cukai memeriksa dokumen satu per satu. Sehari hanya bisa 10-14 PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Lambat sekali," ujarnya.

Dengan Trade AI, proses tersebut dipercepat secara drastis. Sistem dapat menghitung nilai pabean secara otomatis, termasuk memverifikasi kesesuaian harga barang. 

"Kalau dulu saya harus cek harga barang manual, membandingkan dengan marketplace dalam dan luar negeri, sekarang Trade AI melakukan itu otomatis. Begitu barang masuk, langsung dicek harganya dan dibandingkan dengan pasar," kata Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189391//anindya-O7id_large.jpg
Temui Purbaya, Pengusaha Curhat soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki, dan Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189291//purbaya-ipHk_large.jpg
Purbaya Minta Pemda Perbaiki Belanja, Jangan Ada Kebocoran Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189275//purbaya-dsxw_large.jpg
Dikritik Minimnya Anggaran ke Daerah, Purbaya: Jangan Protes Saya, Protes Pak Tito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189105//polri-Ka4i_large.jpg
Polisi Gandeng Ratusan Warga Cegah Kriminalitas di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188640//bencana-VZRf_large.jpg
Siapkan Anggaran Bencana Sumatera, Purbaya: Dana Diambil dari Kegiatan dan Rapat Enggak Jelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188634//purbaya-o7uV_large.jpg
Importir Balpres Ilegal yang Koar-Koar di Medsos Tak Pernah Bayar Pajak, Purbaya: SPT Nol Selama 5 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement