Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Importir Balpres Ilegal yang Koar-Koar di Medsos Tak Pernah Bayar Pajak, Purbaya: SPT Nol Selama 5 Tahun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |20:03 WIB
Importir Balpres Ilegal yang Koar-Koar di Medsos Tak Pernah Bayar Pajak, Purbaya: SPT Nol Selama 5 Tahun
Purbaya mengungkapkan ditemukan bahwa para pengimpor balpres tidak menunaikan kewajiban pajak kepada negara. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan temuan mengejutkan mengenai pelaku importir pakaian bekas atau balpres ilegal. Temuan ini diperoleh dari hasil penelusuran setelah para pelaku sering menyuarakan penolakan terhadap upaya pemerintah membasmi aktivitas perdagangan thrifting di media sosial.

Setelah menginvestigasi, kata Purbaya, ditemukan bahwa para pengimpor balpres tidak menunaikan kewajiban pajak kepada negara.

"Yang ribut-ribut di medsos tentang balpres, kami dapat namanya, kami investigasi, pajaknya seperti apa, ternyata banyak dari mereka nggak bayar pajak. Saya datangi orangnya ke sana untuk suruh bayar pajak," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Menkeu membeberkan, berdasarkan hasil penelusurannya, setoran pajak dari para pelaku importir balpres ilegal tersebut selama lima tahun terakhir bahkan selalu nol rupiah dengan status nihil dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, padahal yang bersangkutan memiliki gudang besar.

"SPT-nya nol, nol, nol, nol selama lima tahun berturut-turut berarti nggak bayar pajak. Ada yang selalu nihil padahal punya gudang banyak sekali," ungkap Purbaya.

Atas temuan ini, Purbaya memberikan peringatan keras kepada para pelaku.

"Jadi jangan main-main lagi dengan pemerintah, kita serius," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188614//bea_cukai-5Leh_large.jpg
Purbaya Ancam Rumahkan dan Tak Bayar Gaji Pegawai Bea Cukai Jika Kinerja Tak Membaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188611//batu_bara-AFxM_large.png
Purbaya Bilang Eksportir Batu Bara Orang Kaya, Bea Keluar Ditargetkan Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188610//danantara-pcRo_large.jpg
Purbaya Restui Keringanan Pajak untuk Konsolidasi dan Merger BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188607//purbaya-kGq5_large.jpg
Purbaya Batal Kenakan Cukai Minuman Berpemanis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188563//purbaya-tA5W_large.jpg
Momen Purbaya Batuk di DPR: Produsen Emas Ngutuk Saya dari Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465//thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement