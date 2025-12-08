Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Purbaya Batuk di DPR: Produsen Emas Ngutuk Saya dari Jauh

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |15:11 WIB
Momen Purbaya Batuk di DPR: Produsen Emas Ngutuk Saya dari Jauh
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi pusat perhatian dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi pusat perhatian dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR. Dirinya berulang kali batuk saat menjelaskan kebijakan Bea Keluar (BK) emas.

Purbaya memaparkan prinsip penerapan BK emas, di mana tarifnya diatur agar produk hulu dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan produk hilir, sebagai insentif untuk hilirisasi.

Di tengah penjelasannya, Purbaya harus berhenti sejenak untuk minum karena batuknya tak kunjung reda.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun, sempat menyela.

Purbaya kemudian menanggapi batuknya dengan nada bercanda, mengaitkannya dengan reaksi para pengusaha emas terhadap kebijakan baru yang ia sampaikan.

“Mungkin produsen emas ngutuk saya dari jauh nih, hahahaha, mau narikin bea nih...” kata Purbaya, disambut tawa, Senin (8/12/2025).

Namun, batuk Purbaya muncul lagi setelahnya. Misbakhun kembali mengingatkan, "Calm down, Pak."

 

