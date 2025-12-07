SPBU Shell Akhirnya Jual BBM Lagi, Ini Harganya

JAKARTA - Shell mengumumkan kembali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU yang sempat kosong. BBM Shell Super sudah tersedia di beberapa SPBU.



"Shell Super mulai tersedia kembali di SPBU Shell," tulis keterangan resmi Shell Indonesia, Jakarta, Minggu (7/12/2025).



Shell menjelaskan, BBM jenis Shell Super telah tersedia di SPBU Shell berbagai daerah, mulai dari SPBU di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara.



Kemudian tersedia juga di daerah Banten, mulai dari Kota Tangerang, Cilegon, dan Serang. Sementara di Jawa Barat, tersedia di SPBU daerah Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Cirebon, dan Karawang.



Sementara itu, untuk BBM jenis Shell V-Power dan V-Power Nitro+ diinformasikan belum tersedia di SPBU Shell manapun.



Harga BBM Shell berlaku 1 Desember 2025



Shell Super: Rp13.000 per liter

Shell V-Power: Rp13.630 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.890 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp15.250 per liter