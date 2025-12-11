Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Buka Suara soal Mobil MBG yang Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |12:20 WIB
BGN Buka Suara soal Mobil MBG yang Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Nanik S. Deyang soal Mobil MBG yang Tabrak Sejumlah Siswa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara menanggapi insiden mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa di di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025).

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa total 19 siswa menjadi korban dalam kecelakaan tersebut dan telah mendapat perawatan medis di dua rumah sakit berbeda.

"19 korban dirawat di dua RS," katanya saat dikonfirmasi.

Dia menambahkan bahwa berdasarkan laporan sementara, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Info sementara tidak ada yang meninggal dunia," lanjutnya.

Insiden ini sebelumnya viral di media sosial melalui sebuah video yang memperlihatkan suasana panik para guru dan siswa di lokasi.

Dalam rekaman tersebut tampak beberapa siswa tergeletak di lapangan sekolah dan mendapatkan pertolongan darurat. Beberapa siswa lainnya terlihat berada di kolong mobil yang terlibat kecelakaan.

 

