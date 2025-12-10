Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PU Pastikan Diskon Tarif dan Gratiskan Beberapa Ruas Tol pada Libur Nataru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |11:57 WIB
Menteri PU Pastikan Diskon Tarif dan Gratiskan Beberapa Ruas Tol pada Libur Nataru
Diskon Tarif Jalan Tol (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pemberian diskon tarif tol untuk selama periode Natal dan Tahun Baru 2026. Besaran diskon yang diberikan berkisar 10-20 persen sesuai usulan masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Dia menjelaskan, jadwal diskon tarif yang diberlakukan selama 3 hari yaitu tanggal 22, 23 dan 31 Desember 2025 pada 26 ruas jalan tol yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain diskon tarif, beberapa ruas tol juga difungsionalkan alias beroperasi tanpa tarif selama periode Nataru. Seperti jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) sepanjang 24,67 km, Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 4 (Sinaksak-Simpang Panei ) sepanjang 12,86 km, Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 2 (Rengas-Pulau Rimau) sepanjang 30,75 km.

Kemudian Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2 (Gending-Paiton) sepanjang 24,08 km, serta Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, 6A dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km. Penambahan 1 lajur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Cikampek-Palimanan, dan Jalan Tol Tangerang-Merak juga dilakukan untuk peningkatan kapasitas jalan.

"Kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah-langkah peningkatan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai rencana," kata Wamen Diana dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025).

 

