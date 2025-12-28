Kemenhub Sebut 1,5 Juta Orang Naik Bus pada Libur Nataru

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan angkutan transportasi darat berjalan aman dan terkendali. Sejak H-7 hingga H+1 libur Natal atau tanggal 26 Desember 2025 diperoleh data sebanyak 1.519.397 orang menggunakan angkutan umum bus dan sebanyak 1.731.248 orang telah menggunakan angkutan kapal penyeberangan baik untuk pulang kampung ataupun berwisata.

"Kami mengevaluasi dan menganalisis bahwa melewati masa arus mudik libur Natal ini pergerakan masyarakat dengan moda darat berjalan aman dan lancar. Hal ini berkat kerja keras dan kolaborasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan demi menciptakan libur akhir tahun yang selamat, aman dan nyaman bagi masyarakat," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan di Jakarta dikutip, Minggu (28/12/2025).

Adapun, pada sektor penyeberangan terdapat peningkatan penumpang sebesar 24,11% dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara untuk penumpang angkutan jalan terjadi penurunan sebesar 6,48% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pada H+1 libur Natal 2025 diperoleh data sebanyak 188.720 orang yang menggunakan angkutan penyeberangan, meningkat 27,01% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan sebanyak 164.164 orang yang berpergian dengan moda bus, menurun 13,53% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," terang Dirjen Aan.

Untuk kendaraan yang keluar Jakarta melalui jalur tol telah mencapai 1.582.977 unit hingga tanggal 26 Desember 2025, meningkat 8,12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui jalur tol mencapai 1.488.424 unit, meningkat 3,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.