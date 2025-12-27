Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Catat! Ini Daftar Nomor Telepon Penting saat Libur Nataru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |17:00 WIB
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkolaborasi dengan pemerintah daerah, operator transportasi, aparat penegak hukum, BMKG, Basarnas, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perjalanan masyarakat selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 selamat, aman dan lancar.

Adapun Posko Pusat beroperasi selama 24 jam mulai dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional untuk memantau dinamika transportasi dan merespon potensi gangguan secara cepat.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Ernita Titis Dewi mengatakan, seiring dengan potensi peningkatan curah hujan dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah, Kementerian Perhubungan mengajak masyarakat untuk aktif memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan rencana perjalanan. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan transportasi akibat faktor alam.

"Bagi masyarakat yang sedang bepergian dan berlibur, kami imbau untuk selalu berhati-hati, perbaharui informasi terutama mengenai cuaca dan kepadatan melalui nomor-nomor darurat yang tersedia maupun media sosial, serta selalu patuhi arahan petugas di lapangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/12/2025).

Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan informasi selama perjalanan, dapat menghubungi call center berikut:

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
