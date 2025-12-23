Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan seluruh bus yang digunakan dalam kondisi laik jalan dan siap dioperasikan. Hal ini setelah melaksanakan inspeksi keselamatan (rampcheck) bus yang akan digunakan untuk membawa peserta program mudik gratis angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Jakarta.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Yusuf Nugroho mengatakan, seluruh bus yang digunakan dalam kondisi laik jalan dan siap dioperasikan. Hal ini meminimalisir risiko kecelakaan seperti yang belum lama terjadi di ruas tol Semarang.

"Pada kesempatan rampcheck ini, tentunya pemerintah memastikan bahwa seluruh aspek keselamatan kendaraan dipastikan terpenuhi sebelum kendaraan dioperasionalkan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025).

Yusuf mengatakan, rampcheck dilakukan secara menyeluruh terhadap angkutan bus, yang mencakup pemeriksaan aspek administrasi, pemeriksaan teknis kendaraan, hingga pemeriksaan kesiapan pengemudi.

Pada aspek administrasi, lanjut Yusuf, petugas memastikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis laik jalan dan perizinan (KPS dan BLUe). Sementara pada aspek teknis kendaraan, petugas memfokuskan pemeriksaan pada komponen utama keselamatan kendaraan, seperti rem, wiper, kondisi ban, lampu, hingga ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dan pemecah kaca di dalam bus untuk kondisi darurat.

"Kami juga memastikan kesiapan pengemudi, termasuk kondisi kesehatan, pemahaman rute perjalanan, serta kemampuan mengemudikan kendaraan sesuai standar keselamatan, sehingga perjalanan dapat berlangsung dengan selamat dan aman sampai tujuan," katanya.