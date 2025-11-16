Menhub Minta Masyarakat Ikut Bangun Sistem Transportasi, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta masyarakat bertukar gagasan dalam membangun sistem transportasi yang berbasis data dan ilmu pengetahuan.

Menhub menyebut pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan regulator harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi untuk membangun transportasi.

"Negara Indonesia menghadapi berbagai isu transportasi yang semakin kompleks. Di tengah tantangan itu, kebijakan yang tepat hanya dapat lahir melalui kolaborasi yang kuat," ujar Menhub Dudy dikutip, Minggu (16/11/2025).

Dia menyampaikan beberapa isu transportasi seperti kemacetan di kota-kota besar, isu keselamatan transportasi yang belum tuntas, integrasi antarmoda yang masih bertahap, hingga transformasi kendaraan hemat energi yang membutuhkan ekosistem matang.

Lalu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masyarakat masih menunggu akses yang layak. Sementara pelaku usaha logistik menantikan sistem yang efisien dan kompetitif.

Di tengah perubahan iklim, cuaca ekstrim juga semakin menantang bagi pembangunan infrastruktur transportasi, terutama untuk mendukung konektivitas dan logistik.