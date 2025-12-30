Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember 2025, Dana Rp900.000 Tak Diambil Hangus!

JAKARTA - Batas akhir pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) pada 31 Desember 2025. Kementerian Sosial (Kemensos) mengimbau seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk segera mencairkan dana (BLT Kesra sebelum batas waktu berakhir pada 31 Desember 2025.

Langkah ini krusial guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari dana kembali ke kas negara. BLT Kesra merupakan instrumen strategis perlindungan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjelang pergantian tahun.

Pada penyaluran tahap akhir ini, penerima manfaat berhak mendapatkan dana rapel dengan nilai mencapai Rp900.000.

Konsekuensi Keterlambatan Pencairan BLT

Sesuai dengan ketentuan penyaluran bantuan sosial tahun anggaran 2025, dana yang tidak ditarik melampaui tenggat waktu yang ditentukan akan mengalami prosedur berikut:

- Status bantuan akan ditutup secara otomatis oleh sistem

- Dana bantuan akan ditarik kembali dan dikembalikan ke kas negara

- KPM berisiko kehilangan hak akses bantuan pada periode berjalan

Mekanisme Penyaluran dan Verifikasi Data

Penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Bank Himbara (untuk pemilik rekening) dan PT Pos Indonesia (untuk wilayah tertentu atau penerima non-rekening). Saat melakukan pencairan, penerima wajib membawa dokumen asli berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan akurasi data penerima. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), dari target 35 juta jiwa, sebanyak 28 juta orang dinyatakan layak sebagai penerima.

"Kami ingin memastikan penyaluran bansos Rp900 ribu ini tepat sasaran. Saat ini kami bersama Dirut PT Pos meninjau langsung penyaluran di lapangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya tepat waktu," ujar Gus Ipul.