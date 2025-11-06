Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |07:03 WIB
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Syarat dan cara daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025. Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) menjadi salah satu syarat pekerja swasta bisa menikmati layanan transportasi umum gratis seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta dan Transjakarta.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Layanan Angkutan Umum Massal Bagi Kelompok Tertentu, pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp6,2 juta setiap bulan dapat menikmati layanan transportasi gratis di Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. 

"Sesuai Pergub 33 tahun 2025 bahwa yang dimasukkan kategori karyawan swasta adalah karyawan pemegang Kartu Pekerja Jakarta dengan standar 1,15 x UMP," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Syafrin Liputo saat dikonfirmasi dikutip, Kamis (6/11/2025).

Lalu bagaimana cara mendapatkan dan daftar Kartu Pekerja Jakarta? Berikut ini ulasannya seperti dirangkum Okezone berdasarkan laman Disnakertransgi DKI Jakarta. 

Syarat Mendapatkan Kartu Pekerja Jakarta

1. Foto/copy KTP, KK, NPWP
2. Surat Keterangan Aktif Bekerja
3. Slip gaji terakhir
4. File excel sesuai format bit.ly/formatkpj
5. Surat pernyataan sesuai format bit.ly/pernyataankpj

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175436/tod-9N5e_large.jpg
Patung Jenderal Sudirman Dipindahkan Imbas Kawasan TOD di Dukuh Atas, Ini Konsepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167493/kios_di_blok_m-MLob_large.jpeg
MRT Jakarta Ngaku Tak Tahu Tarif Sewa Kios Blok M Naik hingga Rp15 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166481/mrt_jakarta-w9qE_large.jpg
Manajemen Buka Suara soal MRT Istora Mandiri Dijarah Pendemo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165722/stasiun_mrt_jakarta_bawah_tanah-JT60_large.jpg
Stasiun MRT Bawah Tanah Glodok-Kota Ditargetkan Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/278/3159715/direksi_dan_komisaris_mrt_jakarta-8Bgr_large.jpg
MRT Jakarta Angkat Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159651/mrt_jakarta-iHQl_large.jpg
Hore! Tarif MRT, KRL, LRT Rp80 dan Diskon Belanja 80 Persen pada 17 Agustus
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement