Patung Jenderal Sudirman Dipindahkan Imbas Kawasan TOD di Dukuh Atas, Ini Konsepnya

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan rencana pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas sebagai salah satu pusat integrasi transportasi publik paling lengkap di Ibu Kota.

Bahkan dalam rencana pengembangan kawasan ini, Patung Jenderal Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman akan dipindah ke arah Jalan MH Thamrin untuk mendukung rencana pengembangan kawasan ini.

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud menjelaskan, Dukuh Atas dikenal sebagai kawasan yang sudah dilengkapi berbagai moda transportasi, mulai dari MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, TransJakarta, hingga kereta bandara. Namun, meski fasilitas transportasinya lengkap, konektivitas antar moda di kawasan ini masih belum terhubung secara optimal.

"Saat ini di kawasan Dukuh Atas adalah salah kawasan TOD Jakarta yang cukup lengkap dari sisi fasilitas transportasi publik, tapi tidak serta merta terkoneksi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Konsep yang tengah dikembangkan diberi nama “Cincin Donat”, yakni sistem integrasi yang akan menghubungkan empat titik moda transportasi utama di kawasan tersebut melalui jembatan khusus pejalan kaki.

"Kita sebut Cincin Donat karena jembatan ini akan membentuk koneksi melingkar yang menghubungkan satu moda ke moda lainnya. Fokusnya bukan pada kendaraan bermotor, melainkan pada pejalan kaki," kata Farchad.