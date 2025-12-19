Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Hitung-hitungan Kenaikan UMP 2026 di Jakarta dan Bekasi

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |06:03 WIB
Segini Hitung-hitungan Kenaikan UMP 2026 di Jakarta dan Bekasi
Besaran kenaikan upah minimum sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Formula UMP 2026 telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto usai menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Besaran kenaikan upah minimum sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9.

Indeks Alfa dimaknai sebagai bentuk kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Alfa juga menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian apabila terdapat disparitas atau kesenjangan antara upah yang berlaku saat ini dengan kondisi ideal di daerah masing-masing.

Dengan formula tersebut, maka bisa dihitung-hitung berapa besaran UMP di masing-masing provinsi, seperti di Jakarta dan Bekasi.

Jika mengacu perhitungan indeks Alfa tertinggi 0,9, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut UMP Jakarta 2025 naik 6,9 persen pada 2026.

Maka UMP Jakarta 2026 naik Rp372.376,5 menjadi Rp5.769.137 dari sebelumnya Rp5.396.761. Dengan demikian, kenaikan UMP Jakarta 2025 diprediksi tidak akan sampai Rp6 juta seperti tuntutan buruh.

Sementara itu, untuk UMK di Kota Bekasi 2026, jika menggunakan besaran kenaikan yang sama 6,9 persen, maka akan naik Rp392.661 menjadi Rp6.083.413. Di sisi lain, UMK di Kabupaten Bekasi 2026 akan naik Rp383.537 menjadi Rp5.942.052.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/622/3190596//rupiah-CBcN_large.jpg
Adu Kisaran UMP 2026 Jakarta dengan Bekasi, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190594//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-bTa2_large.jpg
Gubernur Pramono Janji Tetapkan UMP Jakarta Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190567//buruh-zNPg_large.jpg
Serikat Pekerja Minta Formula Upah 2026 Pakai Skema Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190565//rupiah-f6On_large.jpg
Formula Upah 2026 Dinilai Gagal Jawab Realitas Harga Pangan hingga Pendidikan yang Terus Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190529//ump_2026-pcsg_large.png
Formula UMP 2026 Diputuskan, Ini Hitung-hitungannya  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190525//said_iqbal_soal_ump_2026-hW9Y_large.jpg
Bos Buruh Klaim Tak Dilibatkan dalam Perumusan UMP 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement