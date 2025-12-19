Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Ungkap Penyebab Sejumlah Wilayah di Aceh Masih Gelap  

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |17:21 WIB
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah kendala yang menyebabkan pasokan listrik di sejumlah wilayah di Aceh belum pulih. Menurutnya hal ini disebabkan oleh tantangan infrastruktur yang belum terselesaikan di lapangan.

Da menjelaskan, terdapat empat kabupaten di Aceh yang tingkat penyalaan listriknya masih di bawah 50 persen, yakni Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.

"Ini terjadi bukan karena mesin listriknya, bukan karena power plantnya yang tidak bisa tersupply, tetapi terjadi karena infrastruktur kita yang belum terselesaikan di lapangan untuk tegangan rendah," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Menurut Bahlil, sejumlah faktor menjadi penghambat pemulihan, mulai dari kondisi jalan yang baru selesai dibangun hingga wilayah yang masih tergenang banjir. Situasi tersebut membuat penyaluran listrik belum dapat dilakukan secara penuh.

"Jadi andaikan pun kalau itu dihidupkan itu akan berdampak pada keselamatan saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi secara umum untuk Aceh normal, tinggal empat kabupaten tadi, itu masih pemadaman bergilir," tegasnya.

Bahlil menambahkan, pemadaman bergilir juga disebabkan oleh kerusakan infrastruktur seperti jalan dan menara listrik. Beberapa tower yang telah dibangun kembali bahkan sempat roboh akibat terbawa arus banjir.

 

Halaman:
1 2
