HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Bakal Panggil Bos PLN Imbas Realisasi Investasi ESDM Turun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |13:44 WIB
Bahlil Bakal Panggil Bos PLN Imbas Realisasi Investasi ESDM Turun
Bahlil Bakal Panggil Bos PLN Imbas Realisasi Investasi ESDM Turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi sektor ESDM sepanjang 2025 mencapai USD31,7 miliar. Investasi tersebut berasal dari sektor mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), ketenagalistrikan, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merinci, investasi terbesar masih berasal dari sektor migas, disusul minerba dan terdapat koreksi tipis terhadap realisasi investasi di sektor ketenagalistrikan.

"Investasi kita sejak 2025 total untuk investasi di sektor ESDM sebesar USD31,7 miliar. Terdiri dari minerba USD6,7 miliar, migas USD18 miliar, listrik USD4,6 miliar, EBTKE USD2,4 miliar," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, investasi sektor ESDM pada 2025 tercatat mengalami koreksi tipis. Pada 2024, investasi sektor ini mencapai sekitar USD32,3 miliar, sedangkan pada 2025 turun menjadi USD31,7 miliar. 

Bahlil menjelaskan, penurunan tersebut terutama terjadi pada sektor ketenagalistrikan, seiring dengan perlambatan realisasi pembangunan pembangkit dan infrastruktur pendukung.

"Pasti teman-teman tanya, dibandingkan dengan 2024 dan 2025, investasi ada terjadi koreksi. Di mana koreksinya? Di listrik. Nanti habis ini saya akan rapat dengan PLN. Kami akan mendorong percepatan untuk pembangunan pembangkit-pembangkit baru yang sudah disetujui dalam RUPTL," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
