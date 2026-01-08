Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil soal Energi Baru Terbarukan: Bertambah 1,1 Persen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |13:37 WIB
Bahlil soal Energi Baru Terbarukan: Bertambah 1,1 Persen
Bahlil soal Energi Baru Terbarukan: Bertambah 1,1 Persen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mencatat peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sepanjang 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, porsi EBT mencapai 15,75 persen, naik 1,1 persen dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 14,65 persen.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, kenaikan bauran EBT tersebut didorong oleh penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan yang signifikan sepanjang 2025. Hingga Desember 2025, total kapasitas terpasang EBT mencapai 15.630 megawatt (MW), dengan tambahan kapasitas terbesar dalam lima tahun terakhir.

"EBT kita di 2024 itu 14,65 persen, kemudian di tahun 2025 itu 15,75 persen. Jadi ada penambahan EBT sebesar 1,1 persen," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Dari sisi jenis pembangkit, kontribusi terbesar berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 7.587 MW, disusul panas bumi 2.744 MW, dan bioenergi 3.148 MW. Sementara itu, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya tercatat 1.494 MW, angin 152 MW, sampah 36 MW, gasifikasi batubara 450 MW, serta kategori lain sebesar 18 MW.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192083/bobibos-fqbe_large.jpg
Produksi Massal Bahan Bakar Nabati di Timor Leste, Bobibos Kembali ke RI jika Diminta Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192082/bobibos-1ER3_large.jpg
Jerami Jadi BBM, Bobibos Didukung Timor Leste: Kelola 25 Ribu Hektare Sawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189245/ebt-oL2N_large.JPG
Penerapan Energi Terbarukan Jadi Solusi Sektor Industri di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182195/bioenergi-OjVe_large.jpg
RI Punya Harta Karun Bioenergi, Jadi Pilar Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180503/pembangkit_listrik-O3XM_large.jpg
RI Kembangkan BioCNG dari Limbah, Percepat Transisi Energi Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement