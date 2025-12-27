Jerami Jadi BBM, Bobibos Didukung Timor Leste: Kelola 25 Ribu Hektare Sawah

JAKARTA - Produk energi terbarukan berupa bahan bakar nabati berbasis jerami, Bobibos, akan segera diproduksi di pasar Timor Leste. Produk anak bangsa yang berada di bawah naungan PT Inti Sinergi Formula itu telah mendapat dukungan penuh pemerintah Timor Leste.



Salah satu bentuknya, penyediaan lahan seluas 25.000 hektare untuk pengembangan bahan baku dan fasilitas produksi.



Kesepakatan dilakukan manajemen Bobibos, setelah diterima secara resmi oleh pemerintah Timor Leste, kalangan pengusaha, serta Kamar Dagang setempat, di Bumi Sultan Jonggol, Jawa Barat Jumat (26/12/2025).



Dalam kunjungan tersebut, Bobibos menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan perusahaan lokal yang didedikasikan untuk pengembangan bioenergi. Bahkan, Pemerintah Timor Leste menjanjikan penyusunan regulasi khusus, dukungan investasi, serta fasilitas produksi berupa pabrik dan kawasan pergudangan seluas sekitar tiga hektare.



"Produksi perdana direncanakan akan diresmikan langsung oleh Perdana Menteri Timor Leste dan dihadiri Presiden Timor Leste. Ini menjadi bukti keseriusan mereka," ujar pembina Bobibos Mulyadi di Bumi Sultan Jonggol, Jawa Barat Jumat (26/12/2025).



Dia menegaskan, kerja sama luar negeri tersebut bukan bentuk pengabaian terhadap Indonesia. Menurutnya, Bobibos merupakan solusi energi global dengan keunggulan harga murah, efisiensi tinggi, dan ramah lingkungan, sekaligus berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani serta mengurangi beban subsidi energi.



Menanggapi kritik warganet yang menilai Bobibos hanya berorientasi mencari investor, Mulyadi menilai, anggapan itu keliru. Dia menekankan, industri energi membutuhkan investasi besar dan peran negara agar distribusi energi dapat berjalan adil dan berkelanjutan.