HOME FINANCE HOT ISSUE

Produksi Massal Bahan Bakar Nabati di Timor Leste, Bobibos Kembali ke RI jika Diminta Negara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |08:35 WIB
Produksi Massal Bahan Bakar Nabati di Timor Leste, Bobibos Kembali ke RI jika Diminta Negara
Produksi Massal Bahan Bakar Nabati di Timor Leste, Bobibos Kembali ke RI jika Diminta Negara
A
A
A

JAKARTA - Pengembangan bahan bakar nabati berbasis jerami, Bobibos telah memasuki tahap produksi di Timor Leste. Produk energi terbarukan karya anak bangsa ini disebut telah diketahui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pembina Bobibos Mulyadi telah melaporkan produknya kepada Presiden Prabowo melalui komunikasi berjenjang dan sesuai etika organisasi sebagai kader Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI.

"Dalam konteks partai, saya sudah melapor ke pembinaan partai, Dewan Pembina, dan unsur pimpinan lainnya. Dalam konteks legislasi, kami juga sudah menyampaikan ke pimpinan DPR, ketua dan wakil ketua komisi terkait, hingga kementerian teknis. Dengan begitu, saya yakin Pak Presiden mengetahui perkembangan ini," kata Mulyadi di Bumi Sultan Jonggol, Jawa Barat Jumat (26/12/2025).

Sebagai kader Gerindra, dia berkata, komunikasi dengan Presiden Prabowo tidak dilakukan secara personal, melainkan mengikuti mekanisme dua fungsi, yakni partai dan legislasi. Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak menimbulkan kesan melampaui kewenangan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Timor Leste menjadi negara pertama yang secara konkret merealisasikan penggunaan Bobibos. Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Bobibos dan mitra di Timor Leste langsung menyusun perjanjian kerja sama lanjutan berupa rencana aksi, kerangka waktu, penanggung jawab, hingga kebutuhan produksi.

Bahkan, Pemerintah Timor Leste juga memberikan dukungan penuh berupa fasilitas pabrik serta lahan bahan baku seluas 25.000 hektare. Untuk tahap awal, sekitar 5.700 hektare telah disiapkan. Kapasitas produksi masih dalam tahap pembahasan karena bergantung pada volume yang diinginkan, ketersediaan bahan baku, serta pembangunan mesin produksi di lokasi.

"Target kami paling lambat Februari sudah produksi, tapi kami upayakan Januari sudah mulai. Produksi perdana akan diluncurkan langsung oleh pemerintah Timor-Leste," terang Mulyadi.

 

