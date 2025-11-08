RI Punya Harta Karun Bioenergi, Jadi Pilar Ketahanan Energi

JAKARTA - Upaya mewujudkan ketahanan energi nasional terus diperkuat melalui pengembangan energi berbasis bioenergi. Para pakar menekankan pentingnya bioenergi sebagai bagian dari strategi transisi energi dan kemandirian bangsa.



Direktur Bioenergi PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir mengatakan, bioenergi memiliki potensi besar untuk mendukung target net zero emission (NZE) 2060 sekaligus memperkuat ketahanan energi baik di tingkat nasional maupun daerah.



“Program biomassa dan bioenergi ini bukan hanya soal bauran energi, tetapi tentang bagaimana Indonesia membangun sistem energi yang tangguh, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat dari hulu hingga hilir,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).



Menurut Hokkop, pengembangan bioenergi termasuk program cofiring biomassa di PLTU telah terbukti menurunkan emisi karbon tidak hanya di hilir, tetapi juga di sepanjang rantai pasok dari hulu.



Program ini sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat daerah. PLN EPI terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pelaku usaha untuk memperkuat riset, rantai pasok bahan baku, serta inovasi teknologi rendah karbon.



“Sinergi dengan kampus seperti ITPLN sangat penting agar kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengembangnya,” tambahnya.