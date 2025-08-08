Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Paling Potensial Kembangkan Panas Bumi, Bisa Produksi Listrik 24 Jam

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |15:03 WIB
RI Paling Potensial Kembangkan Panas Bumi, Bisa Produksi Listrik 24 Jam
Kestabilan pasokan listrik dari panas bumi sangat penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. (foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia memiliki beragam sumber energi baru terbarukan (EBT) yang dapat menjadi sumber energi masa depan. Namun, energi yang paling tepat untuk dikembangkan adalah panas bumi.

Seperti di wilayah timur Indonesia, khususnya di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Panas bumi memiliki sumber yang sangat besar.

“Kalau di daerah Poco Leok, panas bumi itu salah satu potensi yang besar. Energi angin dan matahari memang ada, tapi tidak stabil. Panas bumi bisa produksi listrik 24 jam,” ujar Pengamat Energi Komaidi Notonegoro, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, kestabilan pasokan listrik dari panas bumi sangat penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. “Kita perlu listrik yang stabil. Kalau hanya bisa siang, kegiatan ekonomi malam hari jadi terhambat,” tambahnya.

Komaidi mengatakan, energi panas bumi tidak hanya bermanfaat dari sisi teknis, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi secara luas. 

“Geothermal itu satu-satunya EBT yang sudah memberikan kontribusi ke negara dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Selain pemerintah pusat, daerah penghasil juga dapat bagian,” katanya.

Selain itu, manfaat panas bumi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Selain membuka lapangan kerja, kehadiran industri panas bumi juga mendukung akses listrik hingga mendorong kegiatan ekonomi warga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182195/bioenergi-OjVe_large.jpg
RI Punya Harta Karun Bioenergi, Jadi Pilar Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180503/pembangkit_listrik-O3XM_large.jpg
RI Kembangkan BioCNG dari Limbah, Percepat Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179433/airlangga-qJna_large.jpg
Menko Airlangga: Pertemuan ke-3 AZEC Untungkan RI Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170853/batu_bara-0g3U_large.jpg
BBM dan Batu Bara Masih Dibutuhkan? Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160371/plts-fiHo_large.jpg
Transisi Energi Baru Terbarukan RI Capai 2.300 MW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159371/ebt-QvDp_large.jpg
ICDX Ungkap Renewable Energy Certificate Miliki Manfaat Bagi Pembangkit Listrik EBT, Pembeli dan Pemerintah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement