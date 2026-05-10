Purbaya Pantau Ekonomi Langsung di CFD: Ekonomi Kita Baik-Baik Saja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memanfaatkan akhir pekan dengan berolahraga di Car Free Day (CFD) Jakarta, hari ini. (Foto: Okezone.com/Dok.Stafsus Menkeu)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memanfaatkan akhir pekan dengan berolahraga di Car Free Day (CFD) Jakarta, hari ini. Mengenakan jaket olahraga berlogo 8 persen, Purbaya tidak hanya menjaga kebugaran, tetapi juga memantau langsung aktivitas ekonomi masyarakat di lapangan.

Purbaya menilai ramainya masyarakat yang beraktivitas di kawasan Sudirman-Thamrin merupakan salah satu sinyal positif bagi kondisi ekonomi domestik. Baginya, CFD menjadi indikator nyata bahwa daya beli dan perputaran ekonomi di tingkat akar rumput tetap berjalan.

“Saya sekalian memantau keramaian dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ini salah satu indikator bahwa ekonomi kita baik-baik saja,” kata Purbaya di sela kegiatannya, Minggu (10/5/2026).

Meskipun disibukkan dengan agenda kenegaraan, Purbaya menekankan pentingnya menjaga work-life balance.

“Work-life balance ya kerja keras, tapi jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan kerja terus-menerus, harus balance,” ujar Purbaya.