Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Exit Tol Krapyak Semarang, Kemenhub: Tidak Terdaftar dan Tak Laik Jalan!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |10:28 WIB
Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Exit Tol Krapyak Semarang, Kemenhub: Tidak Terdaftar dan Tak Laik Jalan!
Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Exit Tol Krapyak Semarang, Kemenhub: Tidak Terdaftar dan Tak Laik Jalan! (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan bus Cahaya Trans tidak laik jalan. Bus PO Cahaya Trans terguling di ruas simpang susun exit tol Krapyak Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari, sekitar pukul 00.30 WIB, menewaskan setidaknya 16 orang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (22/12) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Dilaporkan dari lapangan, bus bernomor polisi B 7201 IV dengan 33 penumpang tersebut berangkat dari Jatiasih Bekasi menuju DI Yogyakarta.

Bus melaju kencang dan diduga hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Hal ini juga diduga karena kurangnya konsentrasi pengemudi dan tidak paham medan jalan saat menuruni simpang susun krapyak.

Akibatnya, bus mengalami kerusakan cukup parah pada bagian belakang dan samping akibat benturan keras dengan pembatas jalan. Terdapat korban jiwa sebanyak 16 orang dan 1 orang luka ringan. 

"Setelah dicek pada aplikasi MitraDarat, kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pariwisata maupun AKAP," kata Dirjen Aan dalam pernyataan resmi, Senin (22/12/2025).

Adapun untuk data BLU-e, ditemukan data kendaraan tersebut terakhir melakukan uji berkala pada tanggal 3 Juli 2025 sedangkan hasil rampcheck kendaraan yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025 dinyatakan Tidak Laik Jalan dan Dilarang Operasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167761/menhub_dudy-nYcq_large.jpg
Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp29,5 Triliun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167680/kecelakaan_truk_kontainer-0LO9_large.jpg
Kemenhub Ungkap Kronologi Kecelakaan Truk Kontainer di GT Ciawi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160083/kereta_api-9IKa_large.jpg
Menhub: Tim Audit Independen Evaluasi Penyebab Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137743/menub-YvPf_large.jpg
Menhub Tunjuk Bos KCIC Jadi Dirjen Perkeretaapian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/320/3082149/erick-thohir-diminta-perhatikan-insentif-pemandu-lalu-lintas-udara-ri-kzR00nZLfI.jpg
Erick Thohir Diminta Perhatikan Insentif Pemandu Lalu Lintas Udara RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077986/daftar-lengkap-menteri-perhubungan-ri-dari-1945-2024-ZspSyJTK5R.jpg
Daftar Lengkap Menteri Perhubungan RI dari 1945-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement