HOME FINANCE HOT ISSUE

Potensi Wilayah Hadapi Cuaca Buruk, Menhub Minta Operator Transportasi Utamakan Keselamatan Penumpang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |11:03 WIB
Potensi Wilayah Hadapi Cuaca Buruk, Menhub Minta Operator Transportasi Utamakan Keselamatan Penumpang
Potensi Wilayah Hadapi Cuaca Buruk, Menhub Minta Operator Transportasi Utamakan Keselamatan Penumpang
A
A
A

JAKARTA - Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mengungkapkan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat hingga Senin (22/12).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta kepada seluruh operator transportasi baik pada sektor darat, laut, udara, maupun perkeretaapian untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya cuaca buruk selama dua hari ke depan.

"Hari ini hingga esok masih ada potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Untuk itu mohon seluruh operator harap siaga dan waspada terhadap cuaca buruk. Lakukan koordinasi intens dengan BMKG sebelum melakukan perjalanan," kata Menhub Dudy di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Pada jalur darat, wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di antaranya sebagian wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Papua Pegunungan.

Pada jalur laut, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Perairan Utara Banten hingga Jawa Tengah, Laut Jawa bagian Barat dan Tengah, Selat Sunda bagian Utara, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat, Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sawu, Perairan Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, dan Perairan Utara Papua Barat hingga Papua.

 

