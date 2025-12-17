Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Minta Operator Penyeberangan Selat Bali Tidak Kompromi Soal Keselamatan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |10:58 WIB
Menhub Minta Operator Penyeberangan Selat Bali Tidak Kompromi Soal Keselamatan
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengingatkan agar fokus persiapan angkutan Nataru di kawasan Banyuwangi, khususnya penyeberangan. (Foto: Okezone.com/BKIP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengingatkan agar fokus persiapan angkutan Nataru di kawasan Banyuwangi, khususnya penyeberangan, diarahkan untuk menjaga kelancaran arus penumpang dan logistik, sekaligus memastikan layanan penyeberangan tetap aman dan andal pada periode puncak libur akhir tahun.

"Kesiapan sarana dan prasarana, penegakan standar pelayanan minimum, keandalan armada yang laik laut, kesiapan dermaga dan pelabuhan, serta profesionalisme awak kapal dan petugas lapangan adalah faktor-faktor kunci yang harus kita pastikan bersama," ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Menhub turut mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko, dengan perhatian khusus pada empat aspek utama, yakni keselamatan dan keamanan pelayaran, kesiapan infrastruktur, keandalan operasional, serta mitigasi terhadap cuaca ekstrem dan kondisi darurat lainnya.

"Saya ingin menegaskan bahwa keselamatan tidak pernah boleh menjadi kompromi. Seperti yang saya sampaikan di setiap kesempatan, keselamatan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan yang serius dan pelaksanaan yang disiplin," tegas Menhub.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3190109//polri-s8yJ_large.jpg
Jelang Nataru, Polisi Antisipasi Kriminalitas dan Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190077//polri-PLq8_large.jpg
Polri Siapkan Contraflow dan One Way saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190068//polri-Xwbc_large.jpg
Kapolri Hadiri Rakor Lintas Sektoral, Sinergisitas Stakeholder Kunci Pelayanan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189994//menhub_dudy-mWAo_large.jpg
Ini Jadwal Diskon Tarif Transportasi Selama Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189875//diskon_tarif_jalan_tol-Rn8z_large.jpg
4 Fakta Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement