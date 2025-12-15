Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jadwal Diskon Tarif Transportasi Selama Libur Nataru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |15:09 WIB
Ini Jadwal Diskon Tarif Transportasi Selama Libur Nataru
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi Kembali mengajak masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif transportasi selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Kami kembali mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode diskon ini dengan sebaik-baiknya, sekaligus tetap mengutamakan keselamatan dan ketertiban selama perjalanan," ujar Menhub Dudy di Jakarta, Senin (15/12/2025). 

Dia mengatakan kebijakan diskon tarif Nataru merupakan tindak lanjut langsung arahan Presiden Prabowo Subianto guna meringankan beban biaya perjalanan masyarakat menjelang libur akhir tahun. Diskon tarif transportasi telah resmi diberlakukan sejak 21 November 2025. 

Pemberlakuan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki ruang perencanaan perjalanan yang lebih matang, terukur, serta tidak terfokus pada periode puncak arus liburan.

"Arahan Presiden jelas, negara harus hadir memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau dan berjalan lancar pada momen libur akhir tahun," kata Menhub. 

"Karena itu, diskon tarif transportasi kami berlakukan lebih awal agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan tidak menumpuk di satu waktu," lanjutnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186522/pesawat-HepZ_large.jpg
Berikut Daftar Program Diskon Tiket Transportasi untuk Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185026/diskon_tarif_kereta_api-k9CL_large.jpg
Berikut Cara Klaim Diskon Tiket Kereta api 30 Persen untuk Akhir Tahun 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184947/menhub_dudy-Kpx5_large.jpg
Diskon Tarif Kereta hingga Pesawat Nataru 2026 Berlaku Mulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184081/bandara-XJyd_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Turun, Diskon Berlaku hingga 10 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173553/tarif_listrik-iogO_large.jpg
Tarif Listrik PLN per kWh Oktober 2025 untuk Semua Pelanggan, Ada Diskon Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168822/diskon_listrik_pln-0CmY_large.jpg
Berikut Panduan Lengkap Dapat Diskon Listrik 50% PLN di September 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement