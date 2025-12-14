Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 Stabil, UBS Turun 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |09:51 WIB
Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 Stabil, UBS Turun 
Harga Produk Emas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga produk emas yang dijual  Pegadaian mengalami pergerakan di akhir pekan ini Minggu (14/12/2025). Harga emas Galeri24 terpantau stabil, namun UBS turun.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 saat ini berada di angka Rp2.491.000 per gram. Harga tersebut masih sama dengan hari sebelumnya.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.532.000 per gram, turun Rp5.000 dibandingkan dengan harga di hari sebelumnya yang dibandrol seharga Rp2.537.000 per gram.

Sementara emas Antam yang biasa dijual masih tidak ditampilkan pada laman.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.
Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

 

Emas Galeri24

- 0,5 gram: Rp1.306.000.
- 1 gram: Rp2.491.000.
- 2 gram: Rp4.909.000.
- 5 gram: Rp12.183.000.
- 10 gram: Rp24.300.000.
- 25 gram: Rp60.601.000.
- 50 gram: Rp121.104.000.
- 100 gram: Rp242.090.000.
- 250 gram: Rp601.375.000.
- 500 gram: Rp1.202.750.000.
- 1.000 gram: Rp2.405.499.000.

Emas UBS

- 0,5 gram: Rp1.369.000.
- 1 gram: Rp2.532.000.
- 2 gram: Rp5.025.000.
- 5 gram: Rp12.416.000.
- 10 gram: Rp24.702.000.
- 25 gram: Rp61.634.000.
- 50 gram: Rp123.013.000.
- 100 gram: Rp245.929.000.
- 250 gram: Rp614.641.000.
- 500 gram: Rp1.227..839.000.

(Taufik Fajar)

