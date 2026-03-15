Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Turun Jelang Lebaran 2026, Ini Daftar Terbarunya

Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Turun Jelang Lebaran 2026, Ini Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga emas logam mulia Galeri24 dan juga UBS yang dijual di Pegadaian turun jelang Lebaran 2026. Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian pada Minggu (15/3/2026), harga emas Galeri24 saat ini berada di level Rp3.012.000 per gram. Terjadi penurunan sebesar Rp27.000 dari harga sebelumnya di Rp3.039.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp3.026.000 per gram, juga turun hingga Rp29.000 dibandingkan dengan harga di hari sebelumnya yang dibandrol seharga Rp3.055.000 per gram. Sementara harga emas Antam stagnan.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini: