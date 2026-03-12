Harga Emas Antam Turun Rp45 Ribu, Kini Rp3.042.000 per Gram

Harga emas Antam (ANTM) merosot pada perdagangan hari ini. (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) merosot pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp45.000 menjadi Rp3.042.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp43.000 menjadi Rp2.804.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun, di laman resmi, beberapa jenis emas saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam grand total pembelian.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen diterapkan (sesuai ketentuan yang berlaku), dan bukti potong akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Kamis (12/3/2026), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.571.000

Emas 1 gram: Rp3.042.000

Emas 2 gram: Rp6.034.000

Emas 3 gram: Rp9.033.000

Emas 5 gram: Rp15.025.000

Emas 10 gram: Rp29.970.000