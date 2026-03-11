Harga Emas Antam Meroket Rp40 Ribu, Segram Rp3.087.000

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) hari ini kembali naik. Emas Antam melonjak Rp40.000 menjadi Rp3.087.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback — harga yang diterima jika pemilik ingin menjual emas batangan — juga naik Rp45.000 menjadi Rp2.847.000 per gram.

Harga emas Antam ini berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Namun, beberapa jenis emas tercatat masih belum tersedia di laman resmi ANTAM.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan berlaku), PT ANTAM Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Rabu (11/3/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

0,5 gram: Rp1.593.500

1 gram: Rp3.087.000

2 gram: Rp6.124.000

3 gram: Rp9.168.000

5 gram: Rp15.250.000

10 gram: Rp30.420.000