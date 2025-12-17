Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Teken PP Pengupahan, Ini Formula Kenaikan UMP 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |08:02 WIB
Prabowo Teken PP Pengupahan, Ini Formula Kenaikan UMP 2026
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Dengan terbitnya aturan tersebut, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 tinggal menunggu pengumuman resmi.

“Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Yassierli menjelaskan, penyusunan regulasi pengupahan tahun 2026 telah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Pemerintah, kata dia, juga menampung berbagai masukan dari pemangku kepentingan, khususnya serikat pekerja dan serikat buruh.

Dalam aturan terbaru tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula penyesuaian upah dengan skema inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan koefisien alfa. Adapun nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.

“Kebijakan ini merupakan wujud komitmen Presiden dalam menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang telah diterapkan dalam satu tahun terakhir sebagai bentuk keberpihakan kepada buruh.

“Tahun lalu terjadi kenaikan upah sebesar 6,5 persen, kemudian ada Bantuan Hari Raya, perhatian pemerintah terhadap peringatan May Day, diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), hingga penambahan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah selama enam bulan,” jelasnya.

 

