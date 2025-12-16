Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Buruh Proyeksikan UMP Naik 4 Persen di 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |15:45 WIB
Bos Buruh Proyeksikan UMP Naik 4 Persen di 2026
Said Iqbal soal UMP 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memproyeksikan kenaikan upah minimum hanya sebesar 4 persen pada 2026.

Said Iqbal menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima KSPI, pemerintah mengusulkan penggunaan indeks tertentu atau alfa pada kisaran 0,3 hingga 0,8. Jika indeks yang digunakan berada di level bawah, yakni 0,3, dengan inflasi sebesar 2,86 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,02 persen, maka kenaikan upah minimum hanya mencapai sekitar 4,3 persen.

"Tahun lalu, dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang hampir sama, kenaikan upah minimum mencapai 6,5 persen. Masa tahun ini justru turun menjadi 4 persen," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/12/2025).

Menurut Said Iqbal, pembahasan terkait Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang akan menjadi dasar penetapan upah minimum 2026 tidak dilakukan secara partisipatif. Ia menyebut, diskusi dengan serikat buruh hanya dilakukan satu kali pada 3 November 2025 dan berlangsung sekitar dua jam.

"Bagaimana mungkin sebuah aturan strategis yang mengatur upah minimum nasional dibahas hanya satu hari, dua jam, dan itu pun tidak membahas pasal demi pasal. Ini tidak masuk akal dan jelas tidak berpihak kepada buruh," ujar Said Iqbal.

Dia juga mengkritik penerapan indeks tertentu yang dinilai tidak adil bagi buruh di kawasan industri. Menurutnya, indeks yang lebih tinggi justru akan diterapkan di daerah yang minim industri, sementara wilayah padat industri seperti Jakarta, Bekasi, Karawang, Surabaya, dan Batam berpotensi menggunakan indeks yang lebih rendah. Kondisi tersebut, kata dia, semakin menekan daya beli buruh di daerah industri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190191/prabowo-3uDn_large.jpg
Buruh Tak Dilibatkan soal UMP 2026, KSPI: Jangan Beri Masukan Keliru ke Presiden!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190180/menaker-4SxC_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Diumumkan Hari Ini? Menaker: Menggembirakan Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190074/menaker_soal_upah_minimum_2026-PJlS_large.jpg
UMP 2026 Segera Diumumkan, Menaker: Tinggal Tanda Tangan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188535/pramono_anung-ywqa_large.jpg
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp6 Juta? Pramono: Segera Difinalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188471/ump-Wqih_large.jpg
Kenaikan UMP 2026: Aturan Sudah Diteken, Tinggal Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188243/ump_2026-tKwS_large.jpg
UMP 2026 Bakal Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan? Ini Faktanya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement