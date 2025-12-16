Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Indikator Ekonomi Indonesia Baik, IHSG Cetak Rekor Tertinggi dalam Sejarah

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |07:19 WIB
Indikator Ekonomi Indonesia Baik, IHSG Cetak Rekor Tertinggi dalam Sejarah
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang mencapai 8.710. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencatatkan kinerja ekonomi yang solid hingga akhir 2025. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, mulai dari pasar keuangan, perdagangan internasional, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu capaian paling menonjol adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang mencapai 8.710.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kondisi perekonomian nasional masih berada pada jalur yang kuat.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk IHSG yang all-time high. Sejak Januari naik sekitar 20 persen dan ini menjadi salah satu yang tertinggi di Asia,” ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Neraca Perdagangan Surplus dan Cadangan Devisa Tetap Kuat

Selain pasar saham, kinerja perdagangan luar negeri juga menunjukkan hasil positif.

Airlangga mengungkapkan bahwa neraca perdagangan Indonesia hingga Oktober 2025 masih mencatatkan surplus sebesar USD 2,39 miliar.
Meski sektor keuangan mengalami defisit USD 8,1 miliar, cadangan devisa Indonesia tetap terjaga pada level tinggi, yakni sekitar USD 150 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190134//ihsg-30It_large.jpg
IHSG Berpeluang Menguat, Berpotensi Tembus Level 8.877
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190032//ihsg_ditutup_melemah-VIvM_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,13 Persen ke Level 8.649
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3189970//ihsg-dwmi_large.jpg
IHSG Naik 0,57% ke Level 8.709 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3189932//ihsg-rLma_large.jpg
IHSG Fluktuatif, Dibuka Menguat dan Langsung Melemah ke 8.650
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3189930//saham-QDCx_large.jpg
Daftar Saham yang Perlu Dicermati Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189926//prabowo_kumpulkan_sejumlah_menteri_di_hambalang-o6b5_large.jpg
Seskab Teddy : Presiden Prabowo Tancap Gas Tangani Bencana dan Jaga Stabilitas Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement