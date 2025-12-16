Indikator Ekonomi Indonesia Baik, IHSG Cetak Rekor Tertinggi dalam Sejarah

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang mencapai 8.710. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencatatkan kinerja ekonomi yang solid hingga akhir 2025. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, mulai dari pasar keuangan, perdagangan internasional, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu capaian paling menonjol adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang mencapai 8.710.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kondisi perekonomian nasional masih berada pada jalur yang kuat.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk IHSG yang all-time high. Sejak Januari naik sekitar 20 persen dan ini menjadi salah satu yang tertinggi di Asia,” ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Neraca Perdagangan Surplus dan Cadangan Devisa Tetap Kuat

Selain pasar saham, kinerja perdagangan luar negeri juga menunjukkan hasil positif.

Airlangga mengungkapkan bahwa neraca perdagangan Indonesia hingga Oktober 2025 masih mencatatkan surplus sebesar USD 2,39 miliar.

Meski sektor keuangan mengalami defisit USD 8,1 miliar, cadangan devisa Indonesia tetap terjaga pada level tinggi, yakni sekitar USD 150 miliar.